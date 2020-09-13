تراند اليوم : شاهد..إحتفال “World Music Awards” بنجاح “يا حبيبي” لـ محمد رمضان

إحتفلت صفحة جوائز الموسيقى العالمية “​World Music Awards​” بنجاح أغنية “يا حبيبي” التي أطلقها الفنان المصري ​محمد رمضان​ مؤخراً بالتعاون مع النجم العالمي ​ميتر جيمس​، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”حقق ملك يوتيوب المصرى محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد “يا حبيبي” مع النجم الفرنسي مايتري جيمس، بعد أن احتل المركز الأول في 15 دولة”.

وأضافت:”النجم المصري محمد رمضان، الذي حصد أكثر من 3.3 مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب وهو الفنان العربي الأكثر متابعة على القناة، قد تجاوز بالفعل 7 ملايين مشاهدة مع تعاونه الجديد “يا حبيبي” مع النجم الفرنسي، حيث وصلت مشاهدات الأغنية الجديدة إلى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب في أول 12 ساعة لطرحها”.

وبدوره توجه رمضان بالشكر لهم على لفتتهم هذه، إذ كتب عبر صفحته الخاصة:”شكراً الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس علي هذا الكلام الرائع و بهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر و الوطن العربي و افريقيا لان كل ذلك بفضلهم بعد ربنا”.