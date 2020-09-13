تراند اليوم : إسلام إبراهيم ابن يحيى الفخراني بـ “نجيب زاهي زركش”.. تفاصيل

يخوض الفنان إسلام إبراهيم الموسم الرمضاني 2021، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني بمسلسل “نجيب زاهي زركش”، بعد نجاحه في رمضان 2020 بشخصية “حمادة” في مسلسل “بـ100 وش”.

وكشف إسلام إبراهيم تفاصيل شخصيته، قائلًا إنه يجسد شخصية “سعيد” وهو أحد أبناء رجل يسمى “نجيب زاهي زركش” الذي يلعب دوره يحيى الفخراني، لم يعش مع والده قط، وشخصيته تدور في إطار اجتماعي لايت تمتزج به الكوميديا.

وأردف: “يعيش سعيد في منطقة شعبية، ويعمل في إحدى السينمات بإحدى المراكز التجارية الكبيرة، يحجز التذاكر للزوار، مؤكدًا أنه سيظهر بـ”لوك” مختلف خلال أحداث المسلسل يتناقش بخصوصه مع الاستايلست دينا ناديم،

مشيرًا إلى أنهم مستمرين في تحضيرات المسلسل وسوف يبدأون التصوير مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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”نجيب زاهي زركش” بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، وكريم عفيفي، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وتحت قيادة المخرج شادي الفخراني.

ونجح إسلام إبراهيم في رمضان 2020 بمسلسل “بـ100 وش”، من خلال تجسيده شخصية “حمادة” الذي تميز بخفة الدم ولفت أنظار الجمهور إليه بنطقه للغة الإنجليزية بطريقة كوميدية،

وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم نيللي كريم، آسر ياسين، سلوى محمد علي، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، مصطفى درويش، تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكري.