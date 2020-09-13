تراند اليوم : آسر ياسين يستعيد ذكرياته.. بصورة من طفولته- إتفرج

استعاد الفنان آسر ياسين ذكريات طفولته مع جمهوره ومتابعيه، بنشره صورة له من طفولته، عندما كان عمره 3 سنوات.

وشارك آسر ياسين الجمهور صورته من الطفولة، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيدوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “وأنا عمري 3 سنين”، وتفاعل جمهوره ومتابعوه مع الصورة.

وحل آسر ياسيين وأبطال مسلسل بـ100 وش، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها “معكم” على شاشة “CBC”، وذلك بعد النجاح والصدى الواسع الذي حققه المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني الماضي 2020.

ومن جانبه، أعرب الفنان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية “مستر عمر” التي علقت في أذهان الجمهور، معلقًا: “كان هناك حالة تناغم بين فريق العمل بشكل كبير طوال فترة التصوير”.

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وعرض له مؤخرًا فيلم “صاحب المقام”، وشاركه بطولته كل من يسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، والراحل إبراهيم نصر، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.