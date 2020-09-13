تراند اليوم : منتج فيلم “غبي منه فيه” يكشف موعد بدء تصوير الجزء الثاني.. تفاصيل

كشف المنتج راني مسحال، موعد بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم “غبي منه فيه”، بعد مرور 16 عاما على عرض الجزء الأول، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجماهير لما احتوى عليه الفيلم من مشاهد كوميدية جمعت الفنان طلعت زكريا وهاني رمزي.

وقال المنتج راني مسحال في تصريحاته لـ”ET بالعربي: إنه قرر بدء تصوير الفيلم في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتعمل أسرة الفيلم حاليًا على تأليف قصة للعمل تتناسب مع غياب الفنان الكوميدي طلعت زكريا، والفنان حسن حسني، اللذان مثلا جزءًا أساسيًا من نجاح الفيلم.

وأشار أن الفنان هاني رمزي في العمل، إلى جانب نيللي كريم والمخرج رامي إمام، وأكد راني أنه سيكون هناك قصة جديدة للعمل، تدور حول عدد من الأبطال، وذلك بسبب الاتجاه الجديد للأفلام التي تستند لوجود أكثر من بطل وليس كالجزء الأول الذي كان طلعت زكريا وهاني رمزي هما أساسه.

أما مؤلف العمل فسيكون أمين جمال، فهو مؤلف كذلك “مطبعة الهرم”، وهو للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة حمدي الميرغني وخالد الصاوي، وكشف المنتج كذلك عن فيلم موسيقي للمخرج هادي الباجوري، والفنانة روبي هي أولى المرشحات لهذا العمل، ولكن لم تتعاقد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.