تراند اليوم : في اليوم العالمي للقانون.. هؤلاء النجوم تعرضوا للمحاكمة- تعرف عليهم

يتقدم الفنان نحو عتبات الشهرة ليجد نفسه دائمًا تحت الميكروسكوب ولا تكون حياته منذ هذه اللحظة ملك لنفسه فقط، بل لجمهوره أيضًا الذي يرغب في معرفة كل شيء عنه السيء قبل الحسن،

سواء كان نجمه المفضل أم لا، ومن ضمن هذه الأشياء تعرض الكثير من الفنانين للمحاكمة لأسباب شخصية أحيانًا وأخرى جراء بعض أعمالهم الفنية.

ويسلط FilFan.com في هذا التقرير الضوء على بعض هؤلاء النجوم، كالآتي:

عادل إمام

حكم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة عام على الفنان عادل إمام، بسبب تجسيده شخصية “حسن سبانخ” في فيلم “الأفوكادو”، المحام الفاسد الذي يستطيع استغلال الثغرات القانونية في إثبات براءة جميع المتهمين، إلا أن هذا الحكم لم يتم تنفيذه فيما بعد، واستقال مرتضى منصور من منصبة كقاضٍ بعدها.

كما تعرض الزعيم عادل إمام للمحاكمة مرة أخرى، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي في مجموعة من أفلامه مثل “مرجان أحمد مرجان”، و”الإرهاب والكباب، وحُكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 1000 جنيه، ولكن بعد أيام قررت المحكمة عدم تواجد جريمة من الأساس وإلغاء هذا الحكم.

يوسف شاهين

رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد المخرج الراحل، يوسف شاهين، لمنع عرض فيلمه “المهاجر”؛ لتناوله شخصية سيدنا يوسف، عليه السلام، وبالفعل قبلت المحكمة الدعوى ومنعت عرض الفيلم، وبعد تحول القضية لرأي عام حينها ومع استئناف الحكم حصل يوسف شاهين على حكم نهائي بعرض الفيلم.

محمد عبد الوهاب

تم رفع دعوى قضائية أيضًا ضد موسيقار الأجيال الراحل، محمد عبد الوهاب، بسبب أغنيته “من غير ليه” متهمًا فيها بازدراء الأديان، وحُفظت القضية حينها، وكانت الأغنية من تأليف مرسي جميل عزيز، وألحان محمد عبد الوهاب.

محمد رمضان

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قضت إحدى المحاكم بحبس الفنان محمد رمضان، لمدة عام، وتغريمه 20 ألف جنيهًا؛ إثر خلافه مع أحد الطيارين، نتيجة لنشر الأول مقطع فيديو له داخل قمرة قيادة الطائرة،

معلنًا أنه قادها، الأمر الذي تسبب في وقف هذا الطيار عن العمل نهائيًا، ومن ثم رفعه ثلاث دعاوى ضد محمد رمضان يتهمه فيها بسبه وقذفه، إلا أن محام الفنان تقدم بطعن ضد هذا الحكم.

سعد المجرد

تم رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد المغني المغربي، سعد المجرد، بتهمة اغتصاب ثلاث فتيات، واحتجز بالفعل في القضية الأولى عدة أشهر في إطار التحقيقات،

ثم احتُجز مرة أخرى في القضية الثالثة قرابة الثلاثة أشهر، وبعد إطلاق سراحه وضعه القضاء الفرنسي تحت الرقابة المشددة، وأقر محاميه أن هذه التهم تهمًا كيدية.

وتم اتهام المجرد أيضًا بقضايا تحرش جنسي، كان أولها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010؛ ليُسجن بالفعل ثم يُفرج عنه بكفالة.

تامر حسني

تعرض المطرب والممثل تامر حسني للمحاكمة جراء تزويره في أوراق رسمية وهروبه من تأدية الخدمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

هيثم شاكر

لم يختلف الأمر كثيرًا مع المطرب والممثل هيثم شاكر عن تامر حسني؛ فقد كانا في القضية سويًا، وحُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ؛ جراء تزويره في أوراق رسمية بتأديته للخدمة العسكرية.