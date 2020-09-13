تراند اليوم : فيفي عبده ترقص على أغنية “بالبنط العريض”.. إتفرج

تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم بعض الاستعراضات لهم أيضا.

وهذه المرة نشرت نشرت فيفي عبده عبر حسابها على Instagram وصله رقص شرقي لها على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان حسين الجسمي، التي حقتت نجحا وانتشارا خلال موسم صيف 2020.

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.