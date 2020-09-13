إيلين دي جينيريس تتحدى الاتهامات بعودة برنامجها من جديد

رنا صلاح الدين - أعلنت الإعلامية الشهيرة إيلين دي جينيريس عودة برنامجها الحواري قريباً "إيلين شو"، كما وعدت متابعيها بمواجهة الفضائح التي أشيعت عن برنامجها مؤخراً.

وعبّرت المذيعة وفي بيان رسمي، عن حماسها للعودة من جديد إلى استوديو التصوير الخاص ببرنامجها في 21 سبتمبرالجاري.

وأكدت إيلين أنها ستتحدث بصراحة عن المشاكل التي واجهتها هي وأسرة البرنامج مؤخراً.

Advertisements

وكانت إيلين قد واجهت عدة اتهامات بخلقها بيئة عمل غير صحية لموظفيها، بالتعامل السيء معهم والذي يصل للطرد التعسفي من عملهم.

وواجه منتجو برنامجها اتهامات بالعنصرية والتحرش بالموظفين، الأمر الذي أدى إلى تسريح 3 منتجين من البرنامج.

وأكدت إيلين عودة المغني والراقص تويتش إلى طاقم عملها، وذلك بعد دعم الأخير لها علناً وسط الاتهامات المتواصلة التي طالتها في الفترة الأخيرة.