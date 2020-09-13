فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني يدخل مراحله الأخيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني العمل على فيلمه الجديد “مش أنا”، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا بعد توقف دام لأسابيع عدّة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد دخل الفيلم مراحله الأخيرة، حيث نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” فيديو للفنان عادل حقي وهو يعمل على وضع الموسيقى التصويرية للفيلم. وأرفق تامر الفيديو بتعليق طريف فكتب: “بنخلص الموسيقى التصويريه لفيلم ((مش أنا )) و عادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه ٨ لحد الفجر و كان عايز يهرب من العشا على مين يااسطه”.

وحصد الفيديو تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عليه عن حماسهم لمشاهدة الفيلم الجديد.

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وكان من المُقرر أن يعرض فيلم “مش أنا” في عيد الأضحى الماضي، وهو الموسم الذي حدده صناعه وقت بداية تصويره، ولكن الأحداث الحالية وغلق السينمات وإعادة فتحها بطاقة 25% فقط جعلت صناعه يقررون تأجيل عرضه إلى وقت لاحق.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان تامر حسني الفنان ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، و الفنان السعودي فايز المالكي لأول مره بفيلم مصري وعدد آخر من الفنانين.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق.