قائد أوركسترا يصمّم كمامة لرواد حفلاته.. من أداة ضدّ كورونا إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى

متابعة بتجــــــــــــرد: صمّم قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر كمامة “موسيقية” لها زائدتان من البلاستيك على شكل راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل. وعلّق فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال التدريبات:”جاءتي فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن…نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل”. وبدأت كمامة فيشر تلقى رواجاً بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها العشرات مؤخراً.

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