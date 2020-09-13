الخليج 365الأحد 2020/9/13 08:03 م بتوقيت أبوظبي
اختتم وفد غربي ليبيا، اليوم الأحد، مشاوراته مع السلطات المصرية بالقاهرة بالتأكيد على 6 نقاط أساسية لحل الأزمة المندلعة في البلاد منذ سنوات.
وشدد المشاركون في المشاورات على ضرورة "البدء في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة"، مؤكدين كذلك أهمية نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية.
كما أكدت مخرجات لقاء القاهرة التشاروي على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للبدء بالتوازي في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة.
جاء ذلك في البيان الختامي للقاء وفد غربي ليبيا الذي يزور القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع السلطات المصرية.
وجددت مصر، في وقت سابق اليوم، موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء المسار التشاوري الليبي في القاهرة بالاتفاق على نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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