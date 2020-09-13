فن ومشاهير

انتهاء المسار التشاوري الليبي في القاهرة بالاتفاق على نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأحد 2020/9/13 08:03 م بتوقيت أبوظبي

اختتم وفد غربي ليبيا، اليوم الأحد، مشاوراته مع السلطات المصرية بالقاهرة بالتأكيد على 6 نقاط أساسية لحل الأزمة المندلعة في البلاد منذ سنوات.

وشدد المشاركون في المشاورات على ضرورة "البدء في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة"، مؤكدين كذلك أهمية نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية. 

كما أكدت مخرجات لقاء القاهرة التشاروي على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للبدء بالتوازي في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة. 

Advertisements

جاء ذلك في البيان الختامي للقاء وفد غربي ليبيا الذي يزور القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع السلطات المصرية.

وجددت مصر، في وقت سابق اليوم، موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان في القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء المسار التشاوري الليبي في القاهرة بالاتفاق على نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا