شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تقر استبعاد كانى ويست من انتخابات رئاسة أمريكا بسبب 14 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان المغني العالمي كاني ويست لا يعرف جدا معني التأخير في المواعيد السياسية فالتأخير 14 ثانيةً في عالم الغناء ليس له أهمية لكن التأخير 14 ثانية علي خطوات الترشح لرئاسة امريكا قد يتسبب في خسارة جولة وهذا ما حدث بالفعل حيث غاب مغني الراب كاني ويست عن الموعد النهائي للظهور في الاقتراع الرئاسي بولاية ويسكونسن 14 ثانية، وهو ما جعل القاضي يصدر قرار إبعاده عن الاقتراع.

وحكم القاضي جون زاكوسكي لصالح لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن ليلة ، مما أدى فعليًا إلى إبعاد ويست عن الاقتراع في الولاية.

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وكان قد ويست رفع دعوى قضائية ضد WEC بشأن القرار السابق بمنعه من الاقتراع لأنه تقدم بأوراق ترشيحه بعد 14 ثانية من الساعة 5 مساءً.

وأكد زاكوسكي أن ويست تأخر في تقديم أوراقه ، وكتب في القرار: "تعتقد المحكمة في ذلك الوقت أن ساعة الجد تدق خمس مرات هي اللحظة الخامسة مساءً أي وقت بعد ذلك بالتحديد أي بعد الخامسة مساء يعتبر تاخيرا .. ".