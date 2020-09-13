شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" مع يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن دوره في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" حيث يجسد شخصية "سعيد" الذى يعيش فى منطقة شعبية يعمل في وظيفة على شباك تذكر بالسينما بإحدي مولات التجاري وحياته كانت صعب منذ طفولة، ومن المفروض أنه ابن يحيي الفخراني، بالإضافة إلى أنه سيظهر بلوك جديد من خلال هذه الشخصية، وأضاف لـ"الخليج 365" : جاء ترشيحي لمسلسل عن طريق مخرج العمل، والدكتور يحيي الفخراني، بعد أن شاهد عدد من أعمال الفنيه السابقة ووأعجب به كممثل جدا معلقا :"الحمد الله سعيد بأداء في أعمالي من قبل ذلك".

وأوضح إسلام إبراهيم: "العمل مع الدكتور يحيي الفخراني كانك نزل تاخد كورس تمثيل وبتعلم من حاجه كتير جدا، ويعتبر احنا لسه في مرحلة بروفيات لمسلسل ومع ذلك مش بقدر انزل عيني من عليه طول ماهو بقراءه أو بشرح حاجه، ويمتلك ثقافه كبير جدا وشغل مع ممتع".

يذكر أن آخر أعمال إسلام إبراهيم مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى