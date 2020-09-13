شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان التشويقى لفيلم الخيال العلمى "موسى" يحقق 9 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإعلان التشويقي لفيلم الخيال العلمي "موسى" في رفع درجة الترقب للعمل المنتظر، وذلك بعدما تجاوز الإعلان التشويقي للعمل 9 ملايين مشاهدة، والذى يخرجه بيتر ميمى .
وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة كورونا التى اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.
فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم العربى، وهى سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
وتدور أحداثه الفيلم فى إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسى خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمى بشكلٍ كبير فى الأحداث.
يشارك فى بطولة الفيلم إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد حاتم، سارة الشامى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.
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