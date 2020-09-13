شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرجة عزة الحسينى بالجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرمت الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في أول مبادرة لتوثيق تاريخ السياحة المصرية بعنوان "سجل يا تاريخ".وأعربت المخرجة عزة الحسيني عن سعادتها بهذا التكريم قائلة : فخورة جدا بهذا التكريم لكونه جاء نتيجة الجهود المبذولة من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية لدعم و تشجيع السياحة في مدينة الاقصر الجميلة والتي نحتفل هذه السنة بالدورة العاشرة من عمر المهرجان وأشكر السيدة عزة عباس رئيسة الجمعية والأستاذ أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية.



عزة الحسيني وعزة عباس

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية تضم تضم لجنته العليا المنتج جابى خورى رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدى أحمد على والدكتورة أمانى الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحى محمد عثمان والفنانين صبرى فواز وسلوى محمد على.

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة فى الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.