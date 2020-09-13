شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع خواكين فينيكس لتقديم جزأين من فيلم الجوكر بـ 50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الساحق الذى حققه خواكين فينيكس مع شخصية الجوكر في الفيلم الذى حمل نفس الاسم، سيستمر طويلاً من خلال جزأين آخرين تحاول شركة وارنر بروس من خلالهما استثمار النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، من ارتباط الجمهور به مثلما ظهر في شباك الإيرادات بتخطيه ارقام قياسية على مستوى شباك التذاكر أو الجوائز الذى ترشح لها وعلى رأسها فوز خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار عن دوره فيه.



الجوكر

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موقع ذا ميرور الشهير نشر تقريراً مؤخراً، مفاده أن الشركة المنتجة للجزء الأول تحاول جاهدة اقناع بطلها في التوقيع على عقد يتضمن سلسلة تحمل نفس الاسم عبر تقديم جزء ثاني وثالث من الفيلم الشهير، وذلك مقابل 50 مليون دولار، يحصل عليها فينيكس جراء موافقته على إعادة أداء الشخصية.

من ناحية أخرى رصدت أعين مصوري الباباراتزي فى وقت سابق بطل فيلم الجوكر خواكين فينيكس أثناء سيره في لوس أنجلوس، حيث كان يقوم وفقاً لتقرير موقع ديلي ميل بتأدية مهام منزلية وهو يشتري لوازم لبيته من محال يتجول فيها، كما أضاف التقرير أن ذلك يأتي قبل استقبال طفله الأول من خطيبته روني مارا، ليشهد هذا العام على أحداث سعيدة للممثل الشهير الذى توج في بداية 2020 بجائزة الأوسكار.

وذلك بعدما أطلق العلماء مؤخراً على أحد أنواع العناكب المخملية المكتشفة حديثا اسم خواكين فينيكس بطل فيلم "الجوكر" والناشط فى مجال حقوق الحيوان، بسبب النمط على ظهر المخلوق الذى يشبه الابتسامة الشهيرة له، حيث تم اكتشاف المخلوق فى إيران بنمط على جسم الذكر يشبه مكياج الوجه الشهير الذى وضعه فينيكس فى الفيلم.