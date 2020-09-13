شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح "بعدنا" خامس أغنيات ألبومه الجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم محمد محيى خامس أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل عنوان "بعدنا"، الأيام المقبل على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس، وطرح محمد محيى أول 4 أغنيات من ألبومه المنتظر، وأولها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

والأغنية الثالثة هى "قلت أخونة"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد، والرابعة"قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.