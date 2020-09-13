شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيرى تخفى وجهها فى أول ظهور لها بعد الولادة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة كاتي بيري في اول ظهور لها عقب ولادتها مؤخراً لمولودها الأول من الممثل اورلاندو بلوم، حيث نشر موقع ديلي ميل تقريراً مطولاً رصد فيه صور حصرية للنجمة الشهيرة، أثناء سيرها في شوارع سانت برابرا في ولاية كاليفورنيا، وعلى عكس المعتاد من قيام النساء بأخذ استراحة مطولة بعد الولادة، ظهرت بيري اثناء قيامها بالتجول بهدف شراء مستلزمات المنزل اثناء خروجها من أحد المحلات وهي ترتدي كمامتها.



كاتى بيري فى اول ظهور بعد الولادة

من ناحية أخرى تخطط النجمة العالمية كاتى بيرى لإصدار فيلم وثائقى يشمل العديد من الجوانب و المحطات "المثيرة" من حياتها وذلك على خطى صديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت ، و هو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها.



كاتى بيرى تحاول اخفاء وجهها

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كشفت المغنية التى أطلقت مؤخرا ألبومها الخامس "Smile" ، أنها كانت تقوم بتجميع لقطات منذ فترة تواجدها فى الاستوديو إضافة الى لقطات من حفلاتها ، وذلك منذ إصدار ألبومها السابق "Witness".

قالت كاتى بيرى لصحيفة ديلى ستار: "فى البداية كانت هناك فكرة حول طرح عمل يوثق بعض الاحداث ، ولكن مع مرور الوقت تصبح القصة أكثر جاذبية " ، و استكملت كاتى كلامها مؤكده أن لديها لقطات لا تصدق وهى دائما تقوم بتوثيق اللحظات " .



كاتى بيرى اثناء تجولها

واعترفت كاتى بيرى أنها استلهمت فكرة الفيلم الوثاقى من " Miss Americana " و هو الفيلم الوثائقى المذهل لتايلور سويفت الذى عرض إلى Netflix فى وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم الأسبوع الماضى، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد" ، وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلوم Daisy Dove Bloom.

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.