شكرا لقرائتكم خبر عن ‎هبة عبد الغنى تتصدر البوستر الرسمى لفيلم "لما كان البحر أزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو السيوفي مخرج الفيلم الروائي القصير "لما كان البحر أرزق" البوستر الرسمي للفيلم، المقرر مشاركته خلال الفترة المقبلة في العديد من المهرجانات السينمائية داخل مصر وخارجها، وتصدرت الفنانة هبة عبد الغني البوستر الرسمي للفيلم .





وتدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.

ونشرت هبة عبد الغني العديد من صور كواليس تصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته بجانب هبة عبد الغني كل من محمود حمدي، نيكول اسكندر، آدم، ومن تأليف محمد زايد، ومن إخراج : عمرو السيوفي، ومدير تصوير : چوزيف كرم، وديكور : باسل ايمن، ومصممة ازياء : ريم العدل، ومدير انتاج: مينا مكرم، تصوير فوتوغرافي عمرو عثمان.













ومن جانبها، أكدت الفنانة هبة عبدالغني أنها لا تمانع المشاركة في مثل هذه الاعمال السينمائية غير التجارية وأنها ترى فيها مساحات للتجريب تجعلها تختبر مستويات مختلفة من الأداء وتحقق للفنانين المشاركين فيها لحظات من الإبداع والتجريب مهمة من وقت لآخر.













وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل الكهف، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان منهم الفنانين خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول، ومن تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن هبة عبد الغني، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فرصة تانية، مع الفنانين ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

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‎ومسلسل "ليالينا٨٠" ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.