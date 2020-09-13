شكرا لقرائتكم خبر عن فستان كيت بلانشيت يجذب الأنظار فى حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أمس فعاليات الدورة السابعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي، وكانت أزياء النجمة العالمية ورئيس لجنة التحكيم كيت بلانشيت أكثر من لفت الأنظار بأزيائها، وخاصة في حفل ختام المهرجان حيث بدت كيت بلانشيت متألقة كما كانت دائمًا وهي تسير على السجادة الحمراء وكانت كل الأنظار تتجه لها وهي ترتدي ثوبًا أسود مع غطاء تول من اللون الأحمر المطرز، من تصميم دار الأزياء العالمية.













واختتم قبل قليل مهرجان فينسيا السينمائى فعاليات دورته الـ 77، فى ظل فيروس كورونا، وأعلن المهرجان عن جوائزه وجاءت كالتالى: جائزة أفضل سيناريو من نصيب فيلم The Disciple، فيما فائز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو، وجاءت جائزة أفضل ممثلة من نصيب فانيسا كيربى، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشى كوروساوا عن فيلم Wife of a Spy .

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وذهبت جائزة الأسد الفضى -جائزة لجنة التحكيم- إلى فيلم New Order، بينما حصل فيلم Nomadlandعلى جائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم.

وحصل فيلم Entre tú y milagros على جائزة أفضل فيلم قصير، وفاز فيلم I Predatori بجائزة أفضل سيناريو، أما الممثل السورى يحيى مهاينى فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الرجل الذى باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بينما فازت الممثلة خنساء باطما بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Zanka Contact.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لصالح فيلم Listen، ونال جائزة أفضل مخرج المخرج لاف دياز عن فيلم عن Genus Pan، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم المخرج احمد باهرامى عن فيلمه The Wasteland .