شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله فى رسالته لـ أصالة:" امتى ألبومك منتظرين الطلة الجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله رسالة إلى الفنانة السورية أصالة يسألها فيها عن موعد طرح ألبومها الخليجى الجديد " لا تستسلم"، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "أصّولة حبيبتي متى ألبومك منتظرين الطلّة الجميلة قاعدة تشوقينا بس لين متى؟ ربى يحميك".



أصالة و عبد المجيد عبد الله

وكان الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله جمهوره عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بعدد من أصدقائه وفنان العرب محمد عبده، معلقا عليها "تجمعنا فى إحدى المناسبات وراشد مختفي شكله هو اللي كان يصورنا"، وعلقت الفنانة أصالة على الصورة قائلة "صورة بترسم دنيا حلوة وناس طيبة.. الله يحفظكم".

نشرت النجمة السورية أصالة نصري صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، استعدادا لطرح ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث نشرة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي تبدو وكأنها بوستر للألبوم الجديد.

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وأضافت النجمة السورية رسالة تفاءل على صورتها التي نشرتها وكتبت قائلة: "أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق".

وأضافت: "أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتماً سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ".