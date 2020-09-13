فيديو| فيفي عبده ترقص في الساحل الشمالي على أغنية "بالبنط العريض"

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة فيفي عبده، على أن تتواصل مع جمهورها دائمًا عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "انستجرام".
وشاركت فيفي، جمهورها بفيديو جديد أثناء تقضية إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ظهرت من خلالها وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، التي لاقت صدى واسع وتفاعل كبير من الجمهور.
وعلقت فيفي على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" يا مساء الفل من الساحل الشمالي اغنية الطبطبه لحسين الجسمي بحبكم اوي".
وتخطت أغنية "بالبنط العريض" عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، حاجزالـ99 مليون مشاهدة.
"بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.
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