"دبلة" تثير الجدل.. هل احتفلت رانيا يوسف بخطوبتها؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مؤخرا، بظهورها مرتدية "دبلة"، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد احتفلت بخطوبتها سرا.رانيا كشفت حقيقة خطوبتها، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي"، حيث كشفت أنها ترتدي "دبلة" من أجل دورها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "شارع 9"، حيث قالت: "دي دبلة الشخصية راجية مش دبلتي".

رانيا يوسف

وأضافت: "إحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحا مشاهد الأكشن وانقلاب السيارات والحوادث في مسلسل شارع 9، وهو شارع حقيقي في منطقة المعادي، ومليء بالقصص الحقيقية، وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال الأحداث".

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد كشفت مؤخرا أنها لجأت خلال الفترة الماضية لعدد من الأطباء نفسيين.

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رانيا يوسف

وعن سبب ذلك، قالت رانيا إنها ذهبت لزيارة أكثر من طبيب نفسي، بسبب دور "راجية"، والذي تقدمه في مسلسلها الجديد "شارع 9".

الفنانة المصرية كشفت، في لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها ستجسد خلال الأحداث دور طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها في الحلقة الأولى وتتصاعد الأحداث.

ومسلسل "شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد سلامة، ومحمد وفيق، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار درامي أكشن تشويقي، ويتضمن مجموعة قصص يربطها سياق واحد.