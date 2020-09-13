رنا صلاح الدين - كشفت تقارير هوليودية أن شركة وارنر بروس المنتجة لفيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet، لا تتسم بالشفافية في تقاريرها الخاصة بشأن إيرادات فيلمها الجديد الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار.
وتم طرح الفيلم في أكثر من 70 دولة حول العالم، إلا أنه لنم يعرض حتى الأن في الولايات المتحدة بسبب تأخر إعادة فتح دور العرض السينمائي من جديد.
وأوضحت التقارير، أن عدد ليس بالقليل من المتابعين، لاحظ أن القائمين على شركة الإنتاج الشهيرة يواصلون التأخير في إصدار التقارير النهائية للإيرادات التي يتم إرسالها يومياً للمراسلين.
وأشارت إلى أن وارنر بروس، تنتظر بالأيام للكشف عن تفاصيل الإيرادات بعد ان كانت تعرض يومياً للجميع.
وبدأت WB في إعلان تفاصيل افتتاحية الأسبوع الأول للفيلم يوم 6 سبتمبر بالرغم من بداية عرض الفيلم يوم 3 سبتمبر، وهو ما جاء بتأخير كبير على غير العادة مما أثار الشكوك حول عدم الشفافية في التقارير التي تصدرها الشركة.
وافترض مراقبو الصناعة أن وارنر بروس، أرادت أن تبدو مؤشرات شباك التذاكر الأولية لفيلمها قوية قدر الإمكان، وانتظرت حتى يوم الأحد للحصول على رقم نهاية الأسبوع الكامل ليبدو على الأرباح انها أقوى مما قد تكون عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر أرقام كاذبة.. اتهامات بالتضليل توجه ضربة قاضية جديدة لفيلم "تينت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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