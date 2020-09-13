بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال، وذلك داخل منزلها.الفنانة المصرية علقت على مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ببعض كلمات الأغنية، حيث كتبت: "التعليم في الراس".

ومهرجان "هنعمل لغبطيطا (وركبت ال x6 )" غناء عمر كمال وحسن شاكوش، وهي من كلمات إسلام المصري.

من ناحية أخرى، اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد «صابر وراضي» خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها، كما أن سمية تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية «عربيّة أنا» كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب «يا مسكين‎».