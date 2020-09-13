مايلى سايروس تتخذ قرارها النهائي بشأن ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة العالمية مايلى سايروس قررت إعطاء محبيها المزيد من الحماس حول ألبومها الغنائى الجديد، والذى ينتظره الملايين من محبيها وعشاقها في جميع أنحاء العالم.

وكانت مايلي سايروس قد انفصلت عن حبيبها كودي سيمبسون، بعد أكثر من عام على العلاقة العاطفية التي جمعت بينهما.

وأكدت مايلي بشأن ألبومها، أن انتشار فيروس كورونا يشعرها بحالة من الخوف الشديد، وهو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم.

وسيحمل ألبوم مايلي سايروس الجديد، عنوان "She is Miley Cyrus"، بعد نجاحها الكبير في كليب "Midnight Sky".

يذكر أن مايلى سايروس حصدت مؤخرا جائزتين بحفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنية التى ينتظرها عشاق الموسيقى، حول العالم.