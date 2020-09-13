علي ربيع يعلن وفاة عمه: "سلملي على أبويا هتوحشونا"

رنا صلاح الدين - أعلن نجم "مسرح مصر" الفنان علي ربيع، وفاة عمه معربًا عن حزنه الشديد واشتياقه له.

ونشر ربيع صورة لعمه عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الشخصي بموقع"انستجرام"ـ، وعلق قائلًا:"البقاء لله توفى عمى في الجنة ان شاء الله سلملى على أبويا هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة".

علي ربيع

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على جانب آخر يشارك علي ربيع، في فيلم "الخطة العامية"، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن.

فيلم "الخطة العامية" من بطولة على ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبد والجليل، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني.

وشارك أيضًا علي ربيع في مسرحية "صباحية مباركة"، بتواجد كل من أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر.