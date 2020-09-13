فيديو.. هكذا احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلاد كاظم الساهر

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بعيد ميلاد الفنان العراقي كاظم الساهر، والذي وافق أمس السبت 12 سبتمبر.
نبيلة عبيد نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، تضمن مجموعة صور لها، على أغنية لكاظم الساهر.
الفنانة المصرية علقت على الفيديو، بقولها: "بحب صوت كاظم الساهر وأغنياته الجميله.. وفي عيد ميلاده عاوزه أقوله كل عام وانت فنان كبير.. كل سنه وانت بخير.. شكرا مركز افنان الفن".
وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد احتفل بعيد ميلاده، بنشر مقطع فيديو على حسابه على موقع "تويتر"، من إحدى حفلاته في مصر.
وقد ظهر خلال المقطع تقديم الجمهور بالاتفاق مع الفرقة الموسيقية أغنية عيد الميلاد لكاظم الساهر، والذي ظهر عليه التأثر الشديد.
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