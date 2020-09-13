ريما رحباني تنشر صورة جديدة لفيروز.. “بيكفينا ضو القمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت المخرجة ريما رحباني ابنة السيدة فيروز، صورة جديدة لسفيرتنا إلى النجوم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأحدثت صورة لفيروز هي من لقائها الشهير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منزلها بمنطقة الرابية في 31 آب الماضي.
وفي اللقطة الجديدة ظهرت السيدة فيروز وهي تمسك بيدها كأساً، وعلى وجهها ابتسامة خجولة نادرة.
وعلّقت ريما رحباني على المنشور كاتبةً:” بيكفينا ضو القمر … الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠”.
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