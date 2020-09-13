نيللى كريم: “بـ 100 وش” لا يتشابه مع “عصابة حمادة وتوتو”

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إن مسلسل “بـ 100 وش” لا يتشابه مع فيلم “عصابة حمادة وتوتو” الشهير، الذي لعب بطولته الفنان الكبير عادل إمام ولبلبة.

وأضافت نيللي كريم، خلال حديثها عبر فضائية “سي بي سي” المصرية، “منذ قرائتي الأولى للورق أدركت أنه مختلف تماما عما قدم من قبل، بالإضافة إلى أن الورق مع المخرجة كاملة أبو ذكرى من المؤكد سيكون مختلفا”.

وتابعت “اسم شخصيتى فى المسلسل من البداية لم يكن سكر، ولكن عندما قرأت المخرجة كاملة السيناريو وهى دائما تحب أن تختار أسماء شخصياتها، وترسم كل شخصية حسب اسمها لذلك وجدتها تحدثني لتخبرني أن الشخصية أصبح اسمها سكر”.

وأوضحت نيللي كريم “عادة يكون أول يوم تصوير هو أصعب يوم بالنسبة لي لأنني أكون حريصة على كل التفاصيل من الشعر والمكياج للشخصية”.

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ومن جانبه قال الفنان آسر يس “وجدت فى البداية من الصعب تفريقه عن آسر، فهو نصاب لديه الأنا عالية جدا، وكان كل شخصية فى العصابة يعتقد أنه شيء كبير جدا ولكن فى النهاية هم نصابين”.

وتابع “كل فريق عمل المسلسل وبالأخص أعضاء العصابة كان بينهم حب كبير وتناغم، فمن الصعب أن تجد عشر شخصيات تجمعهم كل المشاهد ويجمعهم كل هذا الحب وهذا سبب النجاح الذى وصل إليه المسلسل”.