يحيى الفخراني يعاني جحود أبنائه في “نجيب زاهي زركش”

متابعة بتجـــــــــــرد: أنهى السيناريست عبدالرحيم كمال كتابة 9 حلقات من مسلسله الجديد “نجيب زاهي زركش” للمخرج شادي الفخراني، وبطولة الفنان المصري يحيى الفخراني، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2021.

وأفادت بعض المصادر أن الفخراني يعاني من جحود أبنائه الأربعة وفقاً لأحداث مسلسله، وذلك بعد وفاة زوجته التي تؤدي دورها الفنانة هالة فاخر في أولى الحلقات، ما يضطره إلى تبني 3 أطفال لرعايتهم ورعايته في كبره، حيث يلمس حنانهم وعطفهم عليه، فيقرر كتابة ممتلكاته إليهم وتأسيس ملجأ للأيتام، لينشأ صراع كبير بينه وبين أولاده، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وجارٍ اختيار باقي أبطال العمل.