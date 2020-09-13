كيت وينسليت: ندمت في حياتي مرتين

متابعة بتجــــــــــــرد: اعترفت نجمة «تايتانيك» كيت وينسليت أنها ندمت مرتين في حياتها للعمل مع النجم وودي آلان، والمخرج رومان بولانسكي بسبب المزاعم التي ترددت عن تحرشهما بالنساء.

وقالت إن الزمن لو عاد بها إلى الوراء لن تقبل العمل مع هذين الرجلين.

وكانت قد عملت مع وودي آلان في فيلم Wonder Wheel أو «عجلة العجائب» عام 2017، كما مثلت تحت قيادة رومان بولانسكي في فيلم Carnage أو «مذبحة» الذي عرض في 2011.

وكان آلان قد اتهم بالتحرش بابنة زوجته ميا فارو بالتبني، وهو الأمر الذي نفاه، كما تزوج من ابنتها الأخرى، أما بولانسكي فقد أدين بتهمة إقامة علاقة مع قاصر عمرها 13 عاماً، قبل أن يهرب من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978.

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وأشارت إلى أن فيلمها الأخير جعلها أكثر ولاءً لقضايا المرأة وتعزيز صورتها واحترامها في العمل، منوهة بأنها محظوظة لأنها تستطيع أن تقرر الفيلم الذي تريد أن تمثله، وتعتذر عن أي عمل درامي لا توافق على محتواه.

وأشارت إلى أن فيلمها الأخير جعلها أكثر ولاءً لقضايا المرأة وتعزيز صورتها واحترامها في العمل، منوهة بأنها محظوظة لأنها تستطيع أن تقرر الفيلم الذي تريد أن تمثله، وتعتذر عن أي عمل درامي لا توافق على محتواه.

وأوضحت نجمة Contagion أو «عدوى» أنها لا تستطيع موصلة الحياة في هوليوود بعد وباء كورونا، وعندما تتحسن الأحوال ستعود إلى حياتها السابقة، وسيرها على الريد كاربت والسفر لبلدان مختلفة.