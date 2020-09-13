متابعة بتجــــــــــــرد: اعترفت نجمة «تايتانيك» كيت وينسليت أنها ندمت مرتين في حياتها للعمل مع النجم وودي آلان، والمخرج رومان بولانسكي بسبب المزاعم التي ترددت عن تحرشهما بالنساء.
وقالت إن الزمن لو عاد بها إلى الوراء لن تقبل العمل مع هذين الرجلين.
وكانت قد عملت مع وودي آلان في فيلم Wonder Wheel أو «عجلة العجائب» عام 2017، كما مثلت تحت قيادة رومان بولانسكي في فيلم Carnage أو «مذبحة» الذي عرض في 2011.
وكان آلان قد اتهم بالتحرش بابنة زوجته ميا فارو بالتبني، وهو الأمر الذي نفاه، كما تزوج من ابنتها الأخرى، أما بولانسكي فقد أدين بتهمة إقامة علاقة مع قاصر عمرها 13 عاماً، قبل أن يهرب من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978.
وأشارت إلى أن فيلمها الأخير جعلها أكثر ولاءً لقضايا المرأة وتعزيز صورتها واحترامها في العمل، منوهة بأنها محظوظة لأنها تستطيع أن تقرر الفيلم الذي تريد أن تمثله، وتعتذر عن أي عمل درامي لا توافق على محتواه.
وأشارت إلى أن فيلمها الأخير جعلها أكثر ولاءً لقضايا المرأة وتعزيز صورتها واحترامها في العمل، منوهة بأنها محظوظة لأنها تستطيع أن تقرر الفيلم الذي تريد أن تمثله، وتعتذر عن أي عمل درامي لا توافق على محتواه.
وأوضحت نجمة Contagion أو «عدوى» أنها لا تستطيع موصلة الحياة في هوليوود بعد وباء كورونا، وعندما تتحسن الأحوال ستعود إلى حياتها السابقة، وسيرها على الريد كاربت والسفر لبلدان مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت وينسليت: ندمت في حياتي مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.