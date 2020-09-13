الكشف عن أسرار وتفاصيل غرق نايا ريفيرا

متابعة بتجـــــــــــرد: تفاصيل جديدة حول حادثة موت نايا ريفيرا التي توفيت غرقاً في بحيرة بيرو بجنوب كاليفورنيا، وكشفت التقارير عن أن ريفيرا صرخت بصوت عالٍ ورفعت يدها لطلب المساعدة بعد أن شعرت بالتعب، فهي تعاني من دوار البحر والتهاب الجيوب الأنفية، ورغم تمكنها من إعادة طفلها للقارب وإنقاذه إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ نفسها.

وبحسب ما تم نشره بأن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات كانا يركبان القارب في بحيرة بيرو، شمال غرب لوس أنجلوس، نزلا للسباحة لكن سرعان ما أنقذت نايا ذات الـ33 عاماً، ابنها جوزي بعد أن شعرت بالدوار ثم رآها “رفعت ذراعها في الهواء وتصرخ ساعدني “قبل أن تختفي في الماء “، ثم تم العثور على جوزي نائماً في القارب في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم، وتم اكتشاف جثة ريفيرا في البحيرة بعد خمسة أيام.

يذكر أن نايا ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل Glee بدور “سانتانا لوبيز”، وقدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية في مسيرتها

وقدمت ألبوماً غنائياً وحيداً، وكان آخر ظهور لها مع ابنها في يوم الحادث، ونشرت صورة لها معه وعلقت:” فقط.. نحن الاثنين”.