أحمد سعد يخضع لعملية تجميل.. هل تغيرت ملامحه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضع المطرب المصري أحمد سعد، مؤخرا، لعملية تجميل في الفك، والتي يطلق عليها نحت الوجه مع الفيلر.
ونشر جراح التجميل، شادي إسماعيل، عدة صور للفنان المصري عبر صفحته على موقع فيسبوك، قبل وبعد خضوع سعد للعملية.
وأظهرت الصور تغييرات في ملامح وجه سعد، حيث أجريت تعديلات على فكه.
وأصبح شكل فك الفنان أعرض مما كان عليه.
على المستوى الفني، يستعد أحمد سعد لتقديم أغنيته الجديدة تحت اسم "بصرة"، من إنتاج شركة "مزيكا" للإنتاج والتوزيع الموسيقي.
وكتب سعد على "إنستقرام" معلقا على الفيديو وهو يغني أحدث أغانيه: "إن شاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة".
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