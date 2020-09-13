نادية الجندي ونبيلة عبيد ولبلبة.. إطلالات شبابية تغازل الجمهور

يدرك نجوم الوسط الفني أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، ويرون أنها باتت ضرورية للتواصل مع الجمهور، لذلك شهدت الفترة الماضية ظهورا مكثفا لنجمات السبعينيات والثمانينيات على السوشيال ميديا.



وفي محاولة لجذب أنظار الجمهور قامت نجمات متقدمات في العمر بنشر صور جديدة بإطلالة شبابية، في محاولة لمغازلة الجمهور والتأكيد على أنهن قادرات على العمل ويمتلكن سحر وجاذبية الماضي..

نادية الجندي





في أغسطس/ آب الماضي نشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة صور جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة عشرينية، حيث ارتدت فستاناً قصيرا بألوان مبهجة جعلها تبدو أصغر من عمرها.

ونسقت نادية مع الفستان قبعة خوص باللون البيج وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

واختارت أقراطا متدلية باللون الذهبي ونظارة باللون الأسود فيميه مزينة بالفصوص وسلسلة باللون الفيروزي، مما جعل إطلالتها تميل إلى الكاجوال.

ومن المعروف أن نادية الجندي من مواليد 24 مارس/ آذار 1946، ويضم أرشيفها السينمائي ما يقرب من 80 فيلما منها "مهمة في تل أبيت، والباطنية، وخمسة باب".

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لبلبة





خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، وظهرت بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت أزرق يتماشى مع أجواء الصيف والساحل.



ومن المعروف أن الفنانة لبلبة تعشق الموضة وتميل دائما إلى ارتداء الألوان المبهجة والفاتحة.

يذكر أن لبلبة من مواليد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1946 واحترفت الفن من مرحلة الطفولة ومن أهم أعمالها على شاشة السينما "معالي الوزير، وعريس من جهة أمنية، والآخر".

نبيلة عبيد





تعشق الفنانة المصرية نبيلة عبيد المولودة في 21 يناير/ كانون الثاني 1945 المرح وارتداء الملابس الأنيقة، ومؤخرا نشرت عدة صور جديدة أظهرت خلالها جمالها وجاذبيتها، وكان آخر عمل درامي شاركت نبيلة عبيد في بطولته مسلسل "سكر زيادة" والذي عرض في رمضان 2020.





