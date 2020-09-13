فيديو| نبيلة عبيد تهنئ كاظم الساهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده، الذي وافق أمس الجمعة 12 سبتمبر.

نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو ضم صورا على أنغام إحدى أغاني الساهر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نبيلة على الفيديو: "بحب صوت كاظم الساهر، وأغانيه الجميلة، وفي عيد ميلاده عايزة أقوله كل عام وأنت فنان كبير، كل سنة وأنت بخير".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.