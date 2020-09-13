"كايرو شو" تعلن مواعيد عرض مسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الحساب الرسمي لـ"كايرو شو"، عبر موقع "إنستجرام"، مواعيد عرض مسرحية "علاء الدين". ونشر الحساب الرسمي صورة للعرض، مكتوب عليها: "علاء الدين 18 سبتمبر، على مسرح كايرو شو، بفندق موفنبيك". علق حساب كايرو شو: "مسرحية علاء الدين مستمرة بعروضها المميزة، مستنينكم يوم 18 سبتمبر". مسرحية "علاء الدين بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.

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