إيرادات السبت.. "Mulan" في المركز الثاني و"The Invisible Man" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 12 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 254 ألفا و311 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 107 آلاف و782 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 66 ألفًا و464 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 16 ألفًا و784 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم " "Sniper: Assassin's Endمحققًا 12 ألفًا و685 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 11 ألفًا و206 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم " The Way Back" بعد تحقيقه 10 آلاف و931 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "black water abyss" محققًا 9 آلاف و779 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 7 آلاف و956 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 6 آلاف و801 جنيه.