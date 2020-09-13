فنان يعلن إصابة زوجته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان فريد النقراشي عن إصابة زوجته ندا شكري بنفس مرض نجله "السرطان".

ونشر "النقراشي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": ""بالأمس القريب أخذنا بركة مرض (يوسف) ابني بالـ Cancer واليوم نأخذ نفس البركة لزوجتي الحبيبة وتوأم روحي ندا فقد اكتشفنا أنها تكللت هي أيضًا بنفس المرض وبعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي".

أضاف فريد: "نشكرك يا الله وسنظل نشكرك عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، فصِرْنَا فَرِحِينَ نعم فرحين لأننا موضوع اهتمامك ومقصدك وأنك وضعت على قلبك أن تجمل نفوسنا لتكون مستعدة للقائك السماوي".

Advertisements

تابع فريد: "فعندما أرى أثنين من أسرتي تحت هذا النيرأَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا، عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا".

وكان فريد النقراشي أعلن منذ 3 سنوات إصابة نجله بالسرطان، ونشر صور من رحلة العلاج وحلق شعره بالكامل دعماً لنجله في هذه المرحلة.