فيديو| نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلاد نجلها. ونشرت نادين مقطع فيديو لصور مجمعة، على أنغام أغنية "Happy birthday to you"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت نادين على الفيديو: "عقبال ما شوفك احلى شاب ناجح ومبسوط وضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك، الله يحميك ويبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابداً ويفرّح قلبي فيك . بحبك كتير كتير كتير". يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أغسطس الماضي، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.

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