الجمعة.. حفل غنائي لـ نانسي عجرم عبر "تيك توك"

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لـ حفلها الغنائي "أون لاين"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

أعلنت نانسي عن حفلها في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ويعتبر هو الحفل

الغنائي الثاني لها بتقنية "أون لاين"، حيث قدمت نانسي خلال شهر مايو الماضي حفل بعنوان "أمل بلا حدود"، وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قدمت فيه نانسي باقة غنائية متنوعة أبرزها"قلبي ياقلبي، عم بتعلق فيك، حلم البنات، ماتيجي هنا".

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يذكر أن آخر إصدارات نانسي الغنائية من خلال أغنية "قلبي ياقلبي"، التي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر

"يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق.