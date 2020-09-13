في أسبوع.. شارموفرز يقترب من الـ3 ملايين مشاهدة بكليب "سينجل"

اقترب الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، من حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، بكليب أغنية "سينجل"، وذلك بعد أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب". الأغنية كلمات: أحمد بهاء، توزيع: محمد الأركان، والكليب إخراج: يوسف طايح، ويقول مطلعها "كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا... جالي تليفون قالوا لي جالي شغلانة عدت قدامي وشوفتها.. نفضت لشغلي هاروحلها". مطلعها "كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا... جالي تليفون قالوا لي جالي شغلانة عدت قدامي وشوفتها.. نفضت لشغلي هاروحلها". Advertisements يذكر أن "شارموفرز" طرح أخيراً أغنية "برطمان"، التي تم طرحها خلال شهر يونيو الماضي، وحصلت على أكثر من 22 ألف مشاهدة عبر "فيسبوك"، إضافة إلى أحدث ألبوماتهم "انفصام"، الذي تم طرحه في الموسم الصيفي الماضي، وحصد نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت أغانيه استحسانًا جماهيريًا كبيرًا من مستمعيهم. التي تم طرحها خلال شهر يونيو الماضي، وحصلت على أكثر من 22 ألف مشاهدة عبر "فيسبوك"، إضافة إلى أحدث ألبوماتهم "انفصام"، الذي تم طرحه في الموسم الصيفي الماضي، وحصد نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت أغانيه استحسانًا جماهيريًا كبيرًا من مستمعيهم.

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