فيديو.. فيفي عبده ترقص على أنغام بـ"البنط العريض" بالساحل الشمالي

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت "فيفي" فيديو لها وظهرت من خلاله وهى ترقص

على أغنية بـ"البنط العريض" للمطرب "حسين الجسمي"، وكتبت على الفيديو قائلة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية الطبطبة لـحسين الجسمي، بحبكم أوي"، وقد تفاعل معها متابعوها عبر التعليقات.

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يذكر أن فيفي عبده شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية "زينب عبيد"، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

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