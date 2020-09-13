الخميس.. حفل غنائي من الزمن الجميل في الأوبرا

تُحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً طربياً لباقة غنائية من الزمن الجميل، وذلك على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية.
يقام الحفل يوم الخميس المقبل 17 سبتمبر، على مسرح النافورة المكشوف، في الساعة الـ8 والنصف مساءً، بقيادة موسيقية من الموسيقار صابرالقصبجي، ومجموعة من أصوات الأوبرا الطربية، أبرزهم "غادة آدم، مي حسن، آيات فاروق، سامح منير، أشرف زايد"، على أن يكون سعر التذكرة موحدًا بقيمة 110 جنيهات.
أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًاكبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
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