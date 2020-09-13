بعد حضورهم "صباحية مباركة".. أوس أوس يوجه الشكر لأحمد رزق.. والأخير يرد

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، رسالة شكر للفنان أحمد رزق على حضورة مسرحية "صباحية مباركه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير:انستجرام".

نشر"أوس أوس" صورة تجمعه بكل من الفنانين أحمد رزق، محمد جمعة، والموسيقار يحيي غنام، والمنتج الفني العسل

طارق الشورى، وفريق عمل مسرحية"صباحية مباركة"، وعلق عليها قائلاً:"إمبارح إتفرج علي عرض مسرحية مباركة النجم الجميل أحمد رزق، و النجم العسل محمد جمعة، والموسيقار يحيي غنام، والمنتج الفني العسل طارق الشورى، شرفتونا ونورتونا، ويارب تكونوا إتبسطوا، والعرض عجبكم".

Advertisements

فيما رد النجم احمد رزق عليه قائلاً:"والله إتبسطنا جداً يا أوس أوس"، كما علق الفنان مصطفى بسيط عليه قائلاً:"ولع الدنياا".



يذكر أن مسرحية صباحية مباركة تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.