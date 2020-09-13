على طريقتها الخاصة.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلاد كاظم الساهر

احتفلت النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلاد المطرب كاظم الساهر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت"نبيلة" مقطع فيديو لها بأغنية للفنان كاظم الساهر، وعلقت عليه قائلة: "بحب صوت كاظم الساهر، وأغنياته

الجميلة، وفي عيد ميلاده عاوزه أقوله كل عام وإنت فنان كبير، كل سنة وإنت بخير"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات.

يذكر اأن آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، شاركها البطولة كل من

النجمات نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف امين جمال، إخراج وائل إحسان.

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تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في الفيلا نفسها، أو أن تحظى إحداهن من دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.