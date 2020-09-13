أعرب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن غضبه من ظاهرة غريبة في أوقات العزاء والوفاة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
تحدث أيمن عن الظاهرة قائلاً:"عن ظاهرة غريبة وسيئة، لما بنعزي حد غالي علينا ونكون بعاد عنه بقالنا فتره يطلع حد يقولك كنتوا فين ! يعنيايه كنتوا فين كنا ملهيين احنا واللي بنعزيهم نفسهم في الحياه ومشاكلها وفي الشغل وفي الشقا لكن لما بنعرف انهم محتاجين لنا ما بنتأخرش عنهم لكن فيه ناس كبريائها بيمنعها من الشكوى او الاتصال والسؤال".
وتابع : "ولو ماحضرناش العزا فينا اللي مسافر وفينا اللي عرف متأخر واللي عنده ظرف واللي عنده فوبيا من الكورونا .. بلاش نقسى على بعض من فضلكم".
يذكر أن آخر أعمال أيمن الكتابية، كانت من خلال أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، التي حققت رقم قياسي اقترب من ال100 مليون مشاهدة فيما يقرب من شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كثرة الوفيات في الوسط الفني.. أيمن بهجت قمر : بلاش نقسى على بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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