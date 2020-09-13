مازحت الفنانة ندى بسيوني متابعيها بشأن ارتداء الكمامهة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت"ندى" صورة جديدة لها، وظهرت من خلالها داخل سيارتها وهى ترتديالكمامة، وعلقت عليها قائلة: "لو كنت ناسي أفكرك، بالكمامة طبعاً، حبيت أصبح بس"، وقد تفاعل معها متابعوها عبر التعليقات.
يذكر أن ندى بسيوني خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لماكنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى.
تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حول ةأصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويًا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور، الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني ممازحة جمهورها عن الكمامة: لو كنت ناسي أفكرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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