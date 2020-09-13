مبابي يصدم الجماهير ويطلب الرحيل عن باريس سان جرمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

صدم جمهور سان جرمان بقرار النجم الفرسي كيليان مبابي بطلبه الرحيل عن ناديه، فجرت صحيفة “تايمز” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، الأحد، وأشارت إلى أن مبابي قدم طلبا للرحيل عن ناديه باريس سان جرمان.

ووفقا للصحيفة، كشف مبابي مخططاته لإدارة سان جرمان، والتي تتمثل باللعب موسما إضافيا مع بطل فرنسا، قبل الرحيل في صيف 2021.

ووفقا للصحيفة، يهدف مبابي لمساعدة إدارة باريس سان جرمان بالتخطيط لانتقاله وإعطائهم وقتا طويلا للاستعداد لرحيله، والاستفادة من قيمة انتقاله التي ستكون ضخمة جدا.

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يذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جرمان قادما من موناكو الفرنسي، في صيف 2018، مقابل 180 مليون يورو تقريبا، وأصبح النجم الأول للنادي الباريسي في السنوات الماضية.

برز مبابي في سن مبكر في بطولة أكاديمية الشباب في بوندي قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث شارك لأول مرة في عام 2015، وهو في سن الـ16 سنة. في عام 2017 وحينما كان عمره 18 عام ساعد ناديه موناكو بتحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 سنة.

قبل بداية موسم 2017–18 انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم التالي بمبلغ 180 مليون€، ليصبح أغلى مراهق بالعالم، وثاني أغلى لاعب في العالم. مع باريس سان جيرمان، فاز مبابي بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى، وهو سابع أفضل هداف في تاريخ النادي.