تراند اليوم : باليه بحيرة الأفيال.. صورة طريفة لأحمد فتحي- إتفرج

كما يمتع الجمهور خلال أعماله الكوميدية، يحب الفنان أحمد فتحي ممازحة متابعيه من خلال تعليقاته على أي صورة ينشرها.

نشر فتحي عبر حسابه على Instagram صورة جديدة له خلال استمتاعه بالإجازة والمصيف.

ظهر فتحي في الصورة يقف على رجل واحدة ويرفع ذراعيه للأعلى، وكتب ساخرا: “باليه بحيرة الأفيال الصغيرة….أنه المرح يا سادة”.

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يذكر أن أحمد فتحي يعرض له فيلم “الغسالة” في دور العرض السينمائية.

‎الغسالة” من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

“‎الغسالة” إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم‎”.