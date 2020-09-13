تراند اليوم : عيضة المنهالي ما بين عقل وقلب في “يمرني طاريك” .. فيديو

بعد أن شوّق الجمهور حينما أعلن عن إنتهائه من تسجيل الأغنية، طرح “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة “يمرني طاريك” من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، حاملة الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات والذي يقول في مطلعها:

يمرني طاريك لكن ما يمر

ما بين عقل وقلب يسالني عليك

يلي فبعدك نار وفقرب جمر

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اجيك ودي بس ما ودي اجيك

وقد طرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب وسائل التواصل الإجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية.

وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة “يمرني طاريك”، بعد أن حققت الأغنية الدويتو “بحر ركبه” التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات “الصامل” وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.